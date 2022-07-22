Kaza, Emirdağ ilçesi Yeniköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.S., idaresindeki 32 PF 859 plakalı otomobil köy girişinde henüz belirlenemeyen sebepten ötürü önünde seyir eden M.U.'nun kullandığı saman yüklü patpata arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil yol kenarındaki şarampole girerek durabildi. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü şans eseri hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hurdaya dönen otomobilde kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı - Son Dakika

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