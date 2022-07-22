Hurdaya dönen otomobilde kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Hurdaya dönen otomobilde kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı

22.07.2022 11:29
Hurdaya dönen otomobilde kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı

Afyonkarahisar'da otomobilin patpat diye tabir edilen tarım aracına arkadan çarptı.

Afyonkarahisar'da otomobilin patpat diye tabir edilen tarım aracına arkadan çarptı. Hurdaya dönen araçta şans eseri 1 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Yeniköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.S., idaresindeki 32 PF 859 plakalı otomobil köy girişinde henüz belirlenemeyen sebepten ötürü önünde seyir eden M.U.'nun kullandığı saman yüklü patpata arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil yol kenarındaki şarampole girerek durabildi. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü şans eseri hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Altay'ın 32 kişilik kadroyla başladığı Afyon kampı sürüyor Altay'ın 32 kişilik kadroyla başladığı Afyon kampı sürüyor Tolga Ünlü Altay'da mutlu Tolga Ünlü Altay'da mutlu
Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hurdaya dönen otomobilde kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:20 Kentsel dönüşüm projesi mahalleli ile polisi karşı karşıya getirdi! Bir kadın baygınlık geçirdi
11:19 Gram altında son durum! ABD'nin resesyon endişesi altını da etkilyor
11:13 Tüm Türkiye'den talep yağıyor! 2 metreden fazla uzayan buğday yetiştiren çiftçi kota koydu
10:47 Su deposunun etrafında yapılan kazılarda Roma dönemine ait 3 adet derme taşlardan oluşan mezar bulundu
10:57 Kerimcan Durmaz, yıllar önce kendisine "Adam demeyeyim, cinsiyetini bilmiyorum" diyen Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu'na hakaret davası açtı
10:51 Pişkin hırsızlar, araç sahibinin bağırışına aldırış etmeden hırsızlığa devam etti
10:33 Malatya'da taleplere yetişemeyen esnaf, otomobiline karşılık kayısı takas etme kararı aldı! Şaşkına çeviren teklifler geldi
10:31 Gazeteci Cem Küçük'ten 'döviz' eleştirisi yapan Birce Akalay'a salvo: Böyle konuşanların kariyeri bitti
10:28 Ünlü isimleri forma tanıtımına çağıran Fenerbahçe'den 24 saatte akılalmaz satış! Tanesinin fiyatı dudak uçuklattı
10:19 Dedikodu yüzünden kanlı kavga! Komşusunu delik deşik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 11:29:36. #1.13#
SON DAKİKA: Hurdaya dönen otomobilde kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement