Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü ve yolcu yaralı olarak kurtarıldı - Son Dakika

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüjde bulunan ağaca çarptı. Araç içerisinde sıkışan yaralı sürücü ve yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Acıpayam ilçesi Denizli- Antalya Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Osman D.'nin idaresindeki otomobille Denizli istikametine ilerlediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Otomobilde bulunan sürücü Osman D. ve eşi Cemile D., araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye olay yerinde araç içerisinde sıkışarak yaralanan Osman D. ve eşi Cemile D.'yi kurtardı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı olarak ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri yolda aldığı güvenlik önlemlerinin ardından otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ