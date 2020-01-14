Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika

Denizli'de otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu çıkarılabildi.



Kaza, Bozkurt ilçesi İnceler Mahallesi'nde meydana geldi. Tufan Birgi idaresindeki 20 NB 574 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü Hidayet Elbir yönetimindeki 20 H 0163 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sürücü Elbir ile yanında yolcu olarak bulunan ve ismi belirlenemeyen yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Ekipler ardından sıkışan otomobil sürücüsü Birgi için zamana karşı mücadele başlattı. Birgi, ekiplerin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesi sonrası hurdaya dönen araçtan güçlükle çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kaza sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ