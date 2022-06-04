Hurdaya dönen otomobilde sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı - Son Dakika
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Hurdaya dönen otomobilde sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı

04.06.2022 05:07

Hurdaya dönen otomobilde sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı Bursa'da otomobil, metro duvarına çarptıktan sonra devrildi.

Hurdaya dönen otomobilde sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı

BURSA - Bursa'da otomobil, metro duvarına çarptıktan sonra devrildi. Sürücüsü çarpmanın şiddetiyle otomobilde sıkışarak ağır yaralanırken yaklaşık yarım saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. yönetimindeki 16 R 6026 plakalı otomobil, metro duvarına çarptıktan sonra devrildi. Çarpmanın şiddetiyle sürücü devrilen otomobilde sıkışarak ağır yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı otomobilde yaklaşık yarım saat süren çalışmayla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücüye olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Hurdaya dönen otomobilde sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı
Hurdaya dönen otomobilde sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı
Hurdaya dönen otomobilde sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı
Hurdaya dönen otomobilde sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı
Hurdaya dönen otomobilde sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı
Hurdaya dönen otomobilde sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı
Hurdaya dönen otomobilde sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı
Hurdaya dönen otomobilde sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı
Hurdaya dönen otomobilde sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı
Hurdaya dönen otomobilde sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı
Hurdaya dönen otomobilde sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı

YORUMLAR
500
Otomobil yangında hurdaya döndü Otomobil yangında hurdaya döndü İnşaatı denetlerken ölümden döndü... Düştüğü yerden vinçle kurtarıldı İnşaatı denetlerken ölümden döndü... Düştüğü yerden vinçle kurtarıldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hurdaya dönen otomobilde sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Hurdaya dönen otomobilde sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı - Son Dakika
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