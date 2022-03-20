Hurdaya dönen otomobilde sürücü sıkıştı, ekipler zamanla yarıştı - Son Dakika
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Hurdaya dönen otomobilde sürücü sıkıştı, ekipler zamanla yarıştı

20.03.2022 00:46

Hurdaya dönen otomobilde sürücü sıkıştı, ekipler zamanla yarıştı Kırıkkale'de refüje çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada itfaiye ekipleri, ağır yaralanan sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için zamanla yarıştı.

Hurdaya dönen otomobilde sürücü sıkıştı, ekipler zamanla yarıştı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de refüje çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada itfaiye ekipleri, ağır yaralanan sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için zamanla yarıştı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali K. idaresindeki 71 DA 794 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüje çarptı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, otomobil ise hurdaya döndü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık görevlileri tarafından da yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ali K.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu otomobil de çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Hurdaya dönen otomobilde sürücü sıkıştı, ekipler zamanla yarıştı
Hurdaya dönen otomobilde sürücü sıkıştı, ekipler zamanla yarıştı
Hurdaya dönen otomobilde sürücü sıkıştı, ekipler zamanla yarıştı
Hurdaya dönen otomobilde sürücü sıkıştı, ekipler zamanla yarıştı
Hurdaya dönen otomobilde sürücü sıkıştı, ekipler zamanla yarıştı
Hurdaya dönen otomobilde sürücü sıkıştı, ekipler zamanla yarıştı
Hurdaya dönen otomobilde sürücü sıkıştı, ekipler zamanla yarıştı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hurdaya dönen otomobilde sürücü sıkıştı, ekipler zamanla yarıştı - Son Dakika


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