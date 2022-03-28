Hurdaya dönen otomobildeki 1'i bebek 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hurdaya dönen otomobildeki 1'i bebek 5 kişi yaralandı

28.03.2022 16:01
Hurdaya dönen otomobildeki 1'i bebek 5 kişi yaralandı

Tekirdağ'da seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Tekirdağ'da seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Hurdaya dönen otomobildeki biri bebek 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi'nin çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yanıkağıl Mahallesi'ne doğru ilerlemekte olan Abdullah Ö. (25) yönetimindeki 34 HZ 7541 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ters dönen otomobildeki 5 kişiyi çıkarmayı başardı.

Kazada şoför Abdullah Ö.'nün yanı sıra otomobilde bulunan Mahmut Ö. (25), Esma K. (39), Musab Abdulbaki K. (3) ve Ömer Faruk K. (19) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince civar hastanelere sevk edilirken, otomobil çekici yardımı ile şarampolden çıkarıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı inceleme sürüyor. - TEKİRDAĞ

Hurdaya dönen otomobildeki 1'i bebek 5 kişi yaralandı
Hurdaya dönen otomobildeki 1'i bebek 5 kişi yaralandı
Hurdaya dönen otomobildeki 1'i bebek 5 kişi yaralandı

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Tekirdağ, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hurdaya dönen otomobildeki 1'i bebek 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hurdaya dönen otomobildeki 1'i bebek 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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