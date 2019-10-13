Son Dakika Haberleri: Hurdaya dönen otomobildeki sıkışanları itfaiye çıkarttı
Son Dakika Güncel Hurdaya dönen otomobildeki sıkışanları itfaiye çıkarttı

Hurdaya dönen otomobildeki sıkışanları itfaiye çıkarttı

29 dakika önce

Aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, park halindeki lüks araca arkadan çarptı.

Aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, park halindeki lüks araca arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü ve yanındaki bir kişiyi sıkıştığı yerden itfaiye çıkartırken hurdaya dönen araç kazanın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDU

Kaza, saat 02.45 sıralarında Kartal ilçesi Turgut Özal Bulvarında bulunan sahil yolunda meydana geldi. Tuzla istikametine doğru suratlı bir şekilde seyreden R.A. yönetimindeki 61 TN 361 plakalı araç, yolun kenarında park halinde bulunan 34 TT 6354 plakalı araca arkadan çarptı.

OTOMOBİLİN KAPILARI KESİLDİ

Aşırı hızlı olduğu iddia edilen 61 TN 361 plakalı otomobilin içerisinde bulunan sürücü R.A. ve yan koltukta bulunan A.E. hurdaya dönen aracın içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik bir uğraşın ardından sürücü R.A.'yı ve yan koltukta oturan A.E.'yi sıkıştıkları yerden kurtardı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında polis ekipleri kaza yerinde ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken sıkışan sürücü yan koltuktaki kişiye olay yerinde sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra A.E. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken sürücü R.A. Tuzla Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanelerden alınan bilgiye göre A.E.'nin ve R.A.'nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

GÖRGÜ TANIĞI: "BİZ KOŞTUK GELDİK AMA ÇIKACAK GİBİ DEĞİLDİ"

Kazayı görüp yardım etmek için koşan görgü tanıklarından Erdal Çolakoğlu, kazayı şöyle anlattı, "Seksenle geliyordum önümden geçti hızlıydı. Geçtiği esnada da ben kenara çekildim, arkasından da bir başka araç geliyordu zaten hızı baya yüksekti. Üç beş saniye geçmeden jipe vurmasıyla araba pert hale geldi. Biz koştuk geldik ama çıkacak gibi değildi, jip burada park halindeydi."

(Hanifi Bayar/İHA)

Hurdaya dönen otomobildeki sıkışanları itfaiye çıkarttı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 09:10 Kaynak: İHA
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