Son Dakika Haberleri: Hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

5 saat önce

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü emniyet kemeri sayesinde hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı.

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü emniyet kemeri sayesinde hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı.
Alınan bilgiye göre, Altındağ Caddesi'nden Dışkapı istikametine giden Levent K'nin kullandığı 06 VVE 10 plakalı otomobil, Sakalar Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.
Yön levhaları ve iki ağaca çarptıktan sonra tekeri kopan otomobilin motoru da 50 metre ileriye fırladı.
Kaza sonrası araç sürücüsü Levent K, emniyet kemeri sayesinde hurdaya dönen otomobilden yara almadan çıktı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerine sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Levent K, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında yola savrulan araç parçalarını topladı.
Hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Altındağ, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



70 milyonluk büyük ikramiye kazanan talihli parasını almaya gelmedi Ankara'da dehşet anları! Baba, kucağında kızıyla alevlerin arasında kaldı Konut satışları Haziran'da yüzde 48,6 azaldı Şule Çet'in ölümünden 14 ay sonra olay yerinde 'biyolojik leke' aranıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 12:52:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]