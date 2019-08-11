Hurdaya dönen otomobilden burnu kanamadan çıktılar
1 saat önce
Trabzon'un Arsin ilçesinde iki otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralanırken ters dönenerek hurda haline otomobilde kimsenin burnu bile kanamadı.
Trabzon'un Arsin ilçesinde iki otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralanırken ters dönenerek hurda haline otomobilde kimsenin burnu bile kanamadı. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 09:21 Kaynak: İHA
Kaza, Arsin ilçesi TEDAŞ Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü öğrenilemeyen 28 AE 515 plakalı otomobil, Rize'den Trabzon istikametine doğru seyrederken kontrolden çıkarak refüje çarptı. Otomobil daha sonra da kavşaktaki 61 TL 861 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle 61 TL 861 otomobilde bulunan 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Ters dönerek hurda haline gelen otomobilde bulunan 2 kişi ise kazadan yara almadan kurtulurken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - TRABZON
Aydın'da Pitbull dehşeti! Sahibinin kollarını paramparça etti Kurban keserken bin 385 kişi kendini yaraladı Antalya'da termometreler 46 dereceyi gösterdi İki husumetli aile arasında çıkan muhtarlık kavgasında 7 kişi yaralandı