Hurdaya dönen otomobilden çıkartılan kadın sürücü kurtarılamadı - Son Dakika
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Hurdaya dönen otomobilden çıkartılan kadın sürücü kurtarılamadı

01.03.2021 11:40

ESKİŞEHİR'de kullandığı otomobilin kontrolünü kaybeden Tuğçe Duysak Özer (30), takla atarak duran araçtan ağır yaralı olarak çıkartıldı.

ESKİŞEHİR'de kullandığı otomobilin kontrolünü kaybeden Tuğçe Duysak Özer (30), takla atarak duran araçtan ağır yaralı olarak çıkartıldı. Kaldırıldığı hastanede genç kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza, dün Eskişehir- Ankara karayolu Böğürtlen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Tuğçe Duysak Özer, kullandığı 06 BA 7085 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Takla atarak duran ve hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkarılarak Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özer'in, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
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Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hurdaya dönen otomobilden çıkartılan kadın sürücü kurtarılamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hurdaya dönen otomobilden çıkartılan kadın sürücü kurtarılamadı - Son Dakika
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