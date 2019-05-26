Hurdaya dönen otomobilden mucize kurtuluş
2 saat önce
KAHRAMANMARAŞ'ta içinde 3'ü çocuk 5 kişinin bulunduğu otomobil kontrolden çıkıp defalarca takla attı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:29 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ'ta içinde 3'ü çocuk 5 kişinin bulunduğu otomobil kontrolden çıkıp defalarca takla attı. demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan 5 kişi mucize eseri kazadan yaralı kurtuldu.
Kaza, akşam saatlerinde Selimiye
Mahallesi'nde meydana geldi. Ö.A. (29) yönetimindeki 46 FF 621 plakalı otomobil iddiaya göre sürücünün dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkıp boş araziye doğru takla atmaya başladı. Defalarca takla atan otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan Ö.A., A.A. (28), A.A. (2), Ö.A. (3) ve Ş.A. (2) şans eseri hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 5 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
- Kahramanmaraş
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