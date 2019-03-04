Son Dakika Haberleri: Hurdaya Dönen Otomobilden Sağ Çıktılar

Hurdaya Dönen Otomobilden Sağ Çıktılar

51 dakika önce

ŞİŞLİ'de meydana gelen trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü.

Hurdaya Dönen Otomobilden Sağ Çıktılar, System.String[]
ŞİŞLİ'de meydana gelen trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce reklam panosuna çarptı. Ardından ağaca çarpan otomobil takla atarak durabildi. Araçta bulunan iki kişi yaralı olarak kurtarıldı. 

 

Kaza, Büyükdere Caddesi üzerinde saat 02: 30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 NE 876 plakalı otomobil, Sarıyer istikametinden Beşiktaş'a doğru seyir halindeydi. Aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, Zincirlikuyu Mezarlığı'nın önünde geldiği sırada, sürücüsünün henüz belirlenenmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce reklam panosuna çarptı. Ardından da, refüjde bulunan ağaca çarparak devirdi. Takla atan otomobil yaklaşık 100 metre savrulduktan sonra durabildi. 

 

ARAÇTAN İKİ KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI

Yaşanan kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, araçta bulunan B.K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

 

KAZA NEDENİYLE TRAFİK DURDU

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, aracın olay yerinden kaldırılması için trafik bir süre durduruldu. Kaza yapan otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından trafik yeniden ulaşıma açıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:30 Kaynak: DHA

Şişli, Güncel
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