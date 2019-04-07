Son Dakika Haberleri: Hurdaya Dönen Otomobilden Sağ Çıktılar

Hurdaya Dönen Otomobilden Sağ Çıktılar

29 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde refüje çarparak hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi kazadan yaralı kurtuldu.

Hurdaya Dönen Otomobilden Sağ Çıktılar, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde refüje çarparak hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi kazadan yaralı kurtuldu.

Sürücüsü tespit edilemeyen 07 KK 539 plakalı otomobil, Fethiye- Antalya kara yolu Esenköy mevkisinde refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil hurdaya dönerken araçta bulunan Ali Sönmez (35) ile Musa Olgan (32) yaralandı.

Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kara yolunda trafik kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:31 Kaynak: AA

Antalya, Muğla, Fethiye, Güncel
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