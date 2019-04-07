Hurdaya Dönen Otomobilden Sağ Çıktılar
54 dakika önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde refüje çarparak hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi kazadan yaralı kurtuldu.
Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde refüje çarparak hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi kazadan yaralı kurtuldu.
Sürücüsü tespit edilemeyen 07 KK 539 plakalı otomobil, Fethiye- Antalya
kara yolu Esenköy
mevkisinde refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil hurdaya dönerken araçta bulunan Ali Sönmez
(35) ile Musa Olgan (32) yaralandı.
Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kara yolunda trafik kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:41 Kaynak: AA
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