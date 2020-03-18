Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar - Son Dakika

Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar

6 saat önce

Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar Defalarca takla atan otomobilden 3 kişi sağ kurtuldu Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, defalarca takla attıktan sonra orta durabildi.

Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar

Defalarca takla atan otomobilden 3 kişi sağ kurtuldu

BURSA - Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, defalarca takla attıktan sonra orta durabildi. Hurdaya dönen araçtaki yaralı kurtulan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye, 34 EV 9540 plakalı otomobilin sürücüsü E.D. direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje daldı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce takla atan araçta bulunan biri kadın üç kişi yaralandı.

Kazada yaralanan şoför ve yolcular olay yerine gelen ambulansla Mustafakemalpaşa devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar

Mustafakemalpaşa, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:22 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu         
18:10
Türkiye, Avrupa'ya açılan sınır kapılarını kapatıyor Türkiye, Avrupa'ya açılan sınır kapılarını kapatıyor         
17:43
Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalanan sevgilisi hamile olduğunu duyurdu Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalanan sevgilisi hamile olduğunu duyurdu         
15:12
İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi         
14:44
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı         
14:20
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü         
11:25
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı         
11:10
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu         
10:20
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak         
10:01
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Rus modelden skandal koronavirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün Rus modelden skandal koronavirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün         
09:38
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi         
07:25
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi         
00:27
Taraftarların 'Göğüslerini aç' tezahüratı yaptığı spor spikeri koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Taraftarların 'Göğüslerini aç' tezahüratı yaptığı spor spikeri koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
14:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 03:02:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]