Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar - Son Dakika

Gaziantep 'te takla atan ve hurdaya dönen araçta bulunan 4 kişi otomobilden sağ çıkmayı başardı. Araçta bulunan 4 hava yastığının da açılmadığı kazada, 4 kişi şans eseri ölümden döndü.

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