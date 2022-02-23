Kontrolden çıkan otomobil takla atıp elektrik direğine çarptı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil takla atıp elektrik direğine çarptı

23.02.2022 13:45

Kontrolden çıkan otomobil takla atıp elektrik direğine çarptı Sürücü hurdaya dönen otomobilden sağ kurtuldu Bursa'da yağış sebebiyle kontrolden çıkan otomobil taklalar attıktan sonra elektrik direğine çarparak durabildi.

Kontrolden çıkan otomobil takla atıp elektrik direğine çarptı

Sürücü hurdaya dönen otomobilden sağ kurtuldu

BURSA - Bursa'da yağış sebebiyle kontrolden çıkan otomobil taklalar attıktan sonra elektrik direğine çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücü, kazayı sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Göynükbelen yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil savrularak taklalar attıktan sonra yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Otomobilden hafif sıyrıklarla çıkan sürücü yol kenarında yardım bekledi. Kaza esnasında olay yerinden geçen bir kamyon sürücüsü önce yaralı sürücüye yardım etti. Kamyonun kasasında iş makinesi bulunan sürücü, iş makinesi yardımıyla hurdaya dönen otomobili bulunduğu yerden çıkardı.

Ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından ilk müdahalesinin yapılan sürücü ambulansla hastaneye sevk edilirken, Jandarma ekipleri yaşanan kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kontrolden çıkan otomobil takla atıp elektrik direğine çarptı
Kontrolden çıkan otomobil takla atıp elektrik direğine çarptı
Kontrolden çıkan otomobil takla atıp elektrik direğine çarptı
Kontrolden çıkan otomobil takla atıp elektrik direğine çarptı
Kontrolden çıkan otomobil takla atıp elektrik direğine çarptı
Kontrolden çıkan otomobil takla atıp elektrik direğine çarptı
Kontrolden çıkan otomobil takla atıp elektrik direğine çarptı

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Göynükbelen, Orhaneli, Otomobil, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil takla atıp elektrik direğine çarptı - Son Dakika


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