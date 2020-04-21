Hurdaya dönen otomobilden sağ kurtuldular - Son Dakika

Hurdaya dönen otomobilden sağ kurtuldular

Ankara'nın Keçiören ilçesinde karşı şeride geçerek takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralı olarak kurtuldu.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde karşı şeride geçerek takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralı olarak kurtuldu. Kaza, saat 02.00 sıralarında Ankara'nın Keçiören ilçesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Selçuk D. yönetimindeki 06 HC 2878 plakalı otomobil, Keçiören'den Dışkapı istikametinde ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüjdeki aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçen otomobil ters döndü. Hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Selçuk D. ile yolcu Metin Can K. ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekibi tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Selçuk D., Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Mehmet Can K. ise Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. (Muhammet Mücahit Dereli - Mehmet Kalay/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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