Son Dakika Haberleri: Hurdaya Dönen Otomobilden Yaralı Olarak Kurtuldular

Hurdaya Dönen Otomobilden Yaralı Olarak Kurtuldular

44 dakika önce

Hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtuldularMUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde orta refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil adeta hurdaya dönerken, otomobilindeki 2 kişi kazadan yaralı kurtuldu.

Hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtuldular

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde orta refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil adeta hurdaya dönerken, otomobilindeki 2 kişi kazadan yaralı kurtuldu.
Kaza Fethiye - Antalya karayolu Esenköy mevkisinde meydana geldi.
Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 07 KK 539 plakalı otomobil, orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atan otomobil adeta hurdaya dönerken, araçta bulunan Ali Sönmez ile Musa Olgan yaralandı.
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalede yaralılar, Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesinde kaldırılan sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Fethiye - Antalya Karayolu polisler tarafında bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:51 Kaynak: İHA

Muğla, Fethiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Meteoroloji'den Vatandaşlara Sağanak Yağış Uyarısı! Şiddetli Şekilde Geliyor Koyun Otlatan Çobanlar Tarlada Mühimmat Buldu Kars'ta Cıvaya Temas Eden 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı Başkent'te "Dur" İhtarına Uymayan Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 04:35:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hurdaya Dönen Otomobilden Yaralı Olarak Kurtuldular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]