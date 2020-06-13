Hurdaya dönen TIR'dan burnu kanamadan çıktı - Son Dakika

BOLU'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, karşı şeride geçip şarampole devrildi. Ters dönen TIR'dan sürücü yara almadan çıktı.

Kaza, sabah saatlerinde D-100 Karayolu'nun Yumrukaya köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Albulkadir Kayaş idaresindeki 41 U 6711 plakalı taş yüklü TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip, bariyerlere çarptı. Ardından da şarampole devrildi. TIR, ters dönerken sürücü Kayaş, vatandaşlar tarafından çıkarıldı.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrol ettiği Kayaş'ın yara almadığı belirlendi. TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı.