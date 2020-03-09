Hurdaya dönen tırdan sağ çıktı - Son Dakika
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Hurdaya dönen tırdan sağ çıktı

26 dakika önce

Sivas'ta iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen tırın sürücüsü yaralandıEdinilen bilgilere göre kaza Sivas-Kayseri karayolu Hanlı köyü mevki yakınlarında meydana geldi.

Hurdaya dönen tırdan sağ çıktı, System.String[]

Sivas'ta iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen tırın sürücüsü yaralandı


Edinilen bilgilere göre kaza Sivas- Kayseri karayolu Hanlı köyü mevki yakınlarında meydana geldi. H.A idaresindeki 58 UA 666 plakalı meyve yüklü tır V.U idaresindeki 42 EGT 51 plakalı tırla henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle meyve yüklü tırın sürücüsü H.A yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada meyve yüklü tırda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan meyve yüklü tırın ön bölümünden bir parçasının diğer tırın kasasında kalması ise dikkat çekti. Kaza sonrası yola saçılan meyveler karayolları ekiplerince toplanırken tırın çekicisi hurdaya döndü.


Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kayseri, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:27 Kaynak: İHA
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