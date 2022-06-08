Hurdaya dönen tırdan şans eseri kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Hurdaya dönen tırdan şans eseri kurtuldu

08.06.2022 20:58
Hurdaya dönen tırdan şans eseri kurtuldu

Denizli'de kaldırım taşı yüklü tırın taklalar atarak şarampole yuvarlanması sonucu hurdaya döndüğü kazada sürücü 3 saatlik çalışmanın ardından yaralı olarak sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Denizli'de kaldırım taşı yüklü tırın taklalar atarak şarampole yuvarlanması sonucu hurdaya döndüğü kazada sürücü 3 saatlik çalışmanın ardından yaralı olarak sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Darıveren Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çameli yolu üzerinde seyreden Sadettin K. idaresindeki 20 H 5531 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönerek ters bir şekilde durmuş tırı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden yaklaşık saatlik çalışmanın ardından kurtardı. İlk müdahalenin olay yerinde yapıldığı sürücü hastaneye kaldırıldı. Etrafa dağılan kaldırdım taşları görevliler tarafından toplanırken, tır ise çekici ile otoparka götürüldü. - DENİZLİ

Hurdaya dönen tırdan şans eseri kurtuldu
Hurdaya dönen tırdan şans eseri kurtuldu
Hurdaya dönen tırdan şans eseri kurtuldu
Hurdaya dönen tırdan şans eseri kurtuldu
Hurdaya dönen tırdan şans eseri kurtuldu
Hurdaya dönen tırdan şans eseri kurtuldu

YORUMLAR
500
Denizli'de devrilen tırda sıkışan sürücü kurtarıldı Denizli'de devrilen tırda sıkışan sürücü kurtarıldı İçecek yüklü tır şarampole devrildi: 1 yaralı İçecek yüklü tır şarampole devrildi: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Darıveren, Acıpayam, İtfaiye, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hurdaya dönen tırdan şans eseri kurtuldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:37 "6. Yargı Paketi" Kanun Teklifi kabul edildi! Stokçular için hapis cezası 1-3 yıla çıkarıldı
20:28 Fenerbahçe ve Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maç tarihleri açıklandı!
20:04 Ormanı yakan adam, kaçmaya çalıştığı esnada jandarma tarafından yakalandı
19:53 Bakan Çavuşoğlu ve Lavrov görüşmesine beden dilleri damga vurdu
19:35 Yolcu otobüsünün çarptığı genç kız son yolculuğuna nişan elbisesiyle uğurlandı
19:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'da kurulan Amerikan üslerine tepki gösterdi
19:31 Kabataş-Bağcılar hattında tramvay ile polis aracı çarpıştı: 3 polis yaralı
19:29 Şeyma Subaşı'nın Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın paylaşımına kalpli yorumu sosyal medyayı salladı
19:03 Kira artış oranlarına yüzde 25 oranında sınırlama getiren önerge yasalaştı
18:39 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov bir araya geldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 21:04:20. #1.11#
SON DAKİKA: Hurdaya dönen tırdan şans eseri kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement