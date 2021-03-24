Hurdaya dönen tırdan yara almadan kurtuldu - Son Dakika

Hurdaya dönen tırdan yara almadan kurtuldu

24.03.2021 00:03

Manisa'nın Kula İlçesinde bariyerlere çarpan tır yolu trafiğe kapattı.

Manisa'nın Kula İlçesinde bariyerlere çarpan tır yolu trafiğe kapattı.

Uşak- İzmir kara yolu Kovukdere mevkisinde Baktimur Özhan idaresindeki 45 SC 5124 plakalı orta bariyerlere çarptı.

Aynı yönde seyreden Himmet Kıvrak'ın kullandığı 40 DH 847 plakalı otomobil kaza yapan tıra arkadan çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, Uşak-İzmir kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Kapanan yol,trafik ekiplerinin karşı yönden araç trafiğini açmasıyla normale döndü.

Kaza yapan tırın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Hurdaya dönen tırdan yara almadan kurtuldu
Hurdaya dönen tırdan yara almadan kurtuldu
Hurdaya dönen tırdan yara almadan kurtuldu
Hurdaya dönen tırdan yara almadan kurtuldu

Manisa, İzmir, Kaza, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hurdaya dönen tırdan yara almadan kurtuldu - Son Dakika


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