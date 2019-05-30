Hurdaya dönen tırın sürücüsü koltuk değiştirince ölümden döndü
1 saat önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 karayolunda önündeki tıra çarpan tır sürücüsü, yan koltuğa atlayınca hurdaya dönen aracında ölümden döndü.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:43 Kaynak: İHA
'nin İzmit
ilçesi D-100 karayolunda önündeki tıra çarpan tır sürücüsü, yan koltuğa atlayınca hurdaya dönen aracında ölümden döndü.
Kaza, D-100 karayolu İzmit mevkii Ankara
istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlhan Turan
idaresindeki 41 B 3525 plakalı tır, Ankara istikametinde seyir halinde ilerlediği esnada önündeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir tıra çarptı. Çarpma anında aracı durduramayacağını anlayan sürücü Turan aracın yan yolcu koltuğuna atlayınca hurdaya dönen aracı içinden burnu kanamadan çıktı. Çevredekilerin de yardımıyla dışarı çıkan sürücü, hurdaya dönen aracını görünce kısa süreli şok geçirdi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğin durduğu D-100 karayolunda araç kuyrukları oluşurken, hurdaya dönen sürücü ayakta tedavi edildikten sonra ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Hurdaya dönen araç çekilmesi sonrasında D-100 karayolundaki trafik normale döndü. Kaza hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
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