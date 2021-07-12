Hurdaya gidecek malzemeler tablolarda hayat buluyor - Son Dakika

Hurdaya gidecek malzemeler tablolarda hayat buluyor

Metal atıkları sanat eserine dönüştürüyor

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki emekli öğretmen, fabrikalardan çıkan ve hurdaya gidecek olan metal atıklarından eşsiz tablolar ortaya çıkarıyor.

Adapazarı ilçesi Camili Mahallesinde yaşayan emekli öğretmen Metin Aşoğlu (72), fabrikadan çıkan ve hurdaya gidecek olan metal atıkları değerlendiriyor. Atıkları sanata dönüştüren Aşoğlu, evinin bir köşesini adeta mini bir atölyeye çevirdi. Tabloların yapımı parça sayısına göre 15 gün ile 1 buçuk ay arasında değişiklik gösterdiğini belirten Aşoğlu, 50 bin, 100 bin ve 500 bin parçalık tablolar oluşturduğunu aktardı. Yaptığı tabloların parça sayısına göre fiyatlarının da değiştiğini ifade eden Aşoğlu, tablo fiyatlarının 5 bin liradan başladığını dile getirdi.

"Fabrikanın preslerinden çıkan parçalarla tabloları üretmeye çalışıyorum"

Fabrikaların hurdaya gönderdiği parçalarla eşsiz tablolar ortaya çıkaran ve pandemi döneminde evini atölyeye çeviren emekli öğretmen Metin Aşoğlu, "Evimin bir köşesini sanat atölyesi haline getirdim ve tablolarımı burada üretmeye çalışıyorum. Burada bulunan malzemeler fabrikaların atıkları yani fabrikanın preslerinden pançlarından çıkan malzemelerin bir kısmı bunlar. Fabrikalardan bu tür parçalar çok çıkıyor ve hurdaya gidiyor. Bana da bir arkadaş yardımcı oluyor, sağ olsun onun getirdiği parçalardan bu tabloları üretmeye çalışıyorum. Tabi pandemi sebebiyle elimdeki parçalarla bir şeyler ortaya koymaya çalışıyorum. Tablodaki parça sayısı da kullandığım parçaya ve tablonun büyüklüğüne göre değişiyor. Beki 50 bin, 100 bin belki 500 bin parçalık tablolar ortaya çıkıyor. Tabloların yapımı 15 gün ve 1 buçuk ay arasında değişiklik gösterebiliyor tablonun kompozisyonuna göre, yaptığım çalışmaya, parçaların büyüklüğüne ve tasarımın yapısına göre değişiyor" dedi.