Hurdaya Vermeye Gönlü Razı Olmadı, Minibüsünü Ofisin Çatısına Koydu

AMASYA'nın Suluova ilçesinde oto kurtarıcısı Ümit Kaya (37), hurdaya dönüştürülmesin gönlü razı gelmediği 1994 model minibüsünü, vinç yardımıyla, tek katlı ofisinin çatısına koydurdu.

AMASYA'nın Suluova ilçesinde oto kurtarıcısı Ümit Kaya (37), hurdaya dönüştürülmesin gönlü razı gelmediği 1994 model minibüsünü, vinç yardımıyla, tek katlı ofisinin çatısına koydurdu. Ümüt Kaya, "O artık, 'minibüs kondu' oldu" derken, bazı vatandaşlar, aracın kaza sonucu çatıya uçtuğunu düşünüyor.



Suluova'da oto kurtarıcı işi yapan Ümüt Kaya, uzun yıllardır kullandığı 1994 model minibüsünün hurdaya dönüştürülmesine gönlü razı gelmedi. Kaya, pek çok anısı bulunan, bir süre iş yerinin otoparkında bekleyen minibüsü, ofisinin çatısına koymaya karar verdi. Vinç yardımıyla taşınan minibüs, tek katlı yapının çatısına monte edildi.



Çatıdaki minibüsü görenler, şaşkınlığını gizleyemiyor. Bazıları cep telefonlarını çıkarıp, görüntü çekiyor. Bazı vatandaşlar ise minibüsün kaza sonucu çatıya uçtuğunu zannediyor.



'MİNİBÜS KONDU OLDU'



Aracıyla anıları olduğu için böyle bir karar aldığını belirten Ümit Kaya, "Minibüsümüzle pek çok anılarımız oldu. Onun hurdaya dönüşmesine gönlüm el vermedi. Hurdaya vermeye kıyamadım. Bir ara burada otoparkla çektik. Sonra karar alıp, çatıya koyduk. Görenlerin hayli ilgisini çekiyor. O artık, 'minibüs kondu' oldu. Görenler fotoğraf çekiyor. Bazıları da aracın kaza sonucu çatıya düştüğünü zannediyor" dedi.



- Amasya

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Çatıdaki 1994 Model Minibüsü Görenler, Şaşkınlığını Gizleyemiyor

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