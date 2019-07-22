Son Dakika Haberleri: Hürjet'te ön tasarım aşaması tamamlandı
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Hürjet'te ön tasarım aşaması tamamlandı

1 saat önce

Türkiye'nin ilk süpersonik jet eğitim uçağı projesi Hürjet için kritik "Ön Tasarım Gözden Geçirme" aşaması başarıyla tamamlandı.

Hürjet'te ön tasarım aşaması tamamlandı, System.String[]
Türkiye'nin ilk süpersonik jet eğitim uçağı projesi Hürjet için kritik "Ön Tasarım Gözden Geçirme" aşaması başarıyla tamamlandı. Hürjet'in, 2020 yazında kritik tasarımının tamamlanması, 2022 yazında ilk uçuşa hazır hale getirilmesi hedefleniyor.
Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:12 
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