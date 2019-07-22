Hürjet'te ön tasarım aşaması tamamlandı
1 saat önce
Türkiye'nin ilk süpersonik jet eğitim uçağı projesi Hürjet için kritik "Ön Tasarım Gözden Geçirme" aşaması başarıyla tamamlandı.
Türkiye
'nin ilk süpersonik jet eğitim uçağı projesi Hürjet için kritik "Ön Tasarım Gözden Geçirme" aşaması başarıyla tamamlandı. Hürjet'in, 2020 yazında kritik tasarımının tamamlanması, 2022 yazında ilk uçuşa hazır hale getirilmesi hedefleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:12
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