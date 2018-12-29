Son Dakika Haberleri: Hürkuş-C Kendi Koruma Sistemleri ile Uçuşta

Hürkuş-C Kendi Koruma Sistemleri ile Uçuşta

31 dakika önce

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından tasarlanan Hürkuş uçağının silahlı modeli Hürkuş-C'nin uçuş görüntüsünü paylaştı.

Hürkuş-C Kendi Koruma Sistemleri ile Uçuşta, System.String[]
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından tasarlanan Hürkuş uçağının silahlı modeli Hürkuş-C'nin uçuş görüntüsünü paylaştı. Uçağın kendi koruma sistemleriyle beraber ilk uçuşu oldu. Sosyal medya hesabından Demir, "Hürkuş eğitim uçağı olma yanında, silahları ve korunma sistemleriyle yakın hava desteği görevlerine de hazır hale geliyor" açıklamasını yaptı. Hürkuş-C, pilot eğitim ihtiyacının yanı sıra; hafif taarruz ve silahlı keşif görevlerinin, düşük maliyet ve yüksek hassasiyetle yapılabilmesi için geliştiriliyor.

(Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:33 Kaynak: DHA

İsmail Demir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muhsin Ertuğral, Afrika Takımı Maritzburg United'le Anlaştı FIFA Kokartı Takacak Türk Hakemler Belli Oldu

Son Dakika! İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yılbaşında Ağır Tonajlı Araçların Şehir Merkezlerine Girişlerini Yasakladı Bu Fotoğraf Bugün Çekildi! Eksi 27 Derece Sakalları Bile Dondurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 12:04:14. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hürkuş-C Kendi Koruma Sistemleri ile Uçuşta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]