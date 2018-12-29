Hürkuş-C Kendi Koruma Sistemleri ile Uçuşta
1 saat önce
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından tasarlanan Hürkuş uçağının silahlı modeli Hürkuş-C'nin uçuş görüntüsünü paylaştı.
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir
, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından tasarlanan Hürkuş uçağının silahlı modeli Hürkuş-C'nin uçuş görüntüsünü paylaştı. Uçağın kendi koruma sistemleriyle beraber ilk uçuşu oldu. Sosyal medya hesabından Demir, "Hürkuş eğitim uçağı olma yanında, silahları ve korunma sistemleriyle yakın hava desteği görevlerine de hazır hale geliyor" açıklamasını yaptı. Hürkuş-C, pilot eğitim ihtiyacının yanı sıra; hafif taarruz ve silahlı keşif görevlerinin, düşük maliyet ve yüksek hassasiyetle yapılabilmesi için geliştiriliyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:11 Kaynak: DHA
Muhsin Ertuğral, Afrika Takımı Maritzburg United'le Anlaştı
FIFA Kokartı Takacak Türk Hakemler Belli Oldu
Son Dakika! AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Oldu
Sofuoğlu'nun Danışmanından Skandal Sözler: Diğer Milletvekilleri Danışmanlarının Maaşlarından Pay Alıyor