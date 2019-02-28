Son Dakika Haberleri: Hürkuş-C Teröristlere Korku Salacak

Hürkuş-C Teröristlere Korku Salacak

1 saat önce

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen HÜRKUŞ-C hafif taarruz ve silahlı keşif uçakları, jandarma pilotlarının talepleriyle T129 ATAK helikopterlerinde de kullanılan mat siyah renge boyandı.

Hürkuş-C Teröristlere Korku Salacak, System.String[]
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen HÜRKUŞ-C hafif taarruz ve silahlı keşif uçakları, jandarma pilotlarının talepleriyle T129 ATAK helikopterlerinde de kullanılan mat siyah renge boyandı. HÜRKUŞ-C'nin Mart ayı içerisinde TÜBİTAK SAGE'nin Togan mühimmatını atması planlanıyor.

Tasarımı da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne ait olan HÜRKUŞ uçağı projesinde ilk etapta Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı için 18 adet uçak siparişi verilmesi öngörülüyor. Öncelikli olarak Jandarma Genel Komutanlığına operasyon bölgesinde yakın hava desteği sağlayacak olan HÜRKUŞ-C, jandarma pilotlarının talepleriyle siyah renge boyandı. Teröristlerin korkulu rüyası olacak HÜRKUŞ-C, hafif taarruz ve silahlı keşif görevlerinin düşük maliyet ve yüksek hassasiyetle yapılabilmesi için geliştirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:11 Kaynak: İHA

Jandarma, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İhtiyaç Sahiplerine Elektrik Tüketim Desteği Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı Köprü Cezalarının İadesi İçin Son Başvuru Tarihi Bugün

Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti Dış Ticaret Açığı Ocak'ta Yüzde 72,5 Azaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 10:33:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hürkuş-C Teröristlere Korku Salacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]