Bağdat'ta 12 yıl sonra kar yağdı, hurma ağaçları beyaza büründü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bağdat'ta 12 yıl sonra kar yağdı, hurma ağaçları beyaza büründü - Son Dakika Dünya

Bağdat'ta 12 yıl sonra kar yağdı, hurma ağaçları beyaza büründü

9 dakika önce

Irak'ın başkenti Bağdat'a 2008 yılından bu yana ilk kez kar yağdı. Kent merkezinde yer alan hurma ağaçları beyaza bürünürken, yağan kar kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Bağdat'ta 12 yıl sonra kar yağdı, hurma ağaçları beyaza büründü, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat, 12 yıl sonra kar gördü. En son 2008 yılının Ocak ayında kar yağdığı bilinen Bağdat'ta termometreler sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü.

Kış aylarının genel olarak yumuşak ve serin geçtiği Bağdat'ta kent merkezi beyaza bürününce vatandaşlar şaşkınlığa uğradı.

Tropikal, ılıman ve çöl ikliminin görüldüğü yerlerde yetiştiği bilinen palmiye ağaçlarının üzerine kar düşmesi, iç açıcı manzaralara sahne oldu.

KAR GECE VAKTİ ETKİLİ OLDU

Kar yağışı gece saatlerinde etkili oldu. Güneşin doğmasıyla birlikte kar yağışı etkisini yitirdi. Hava sıcaklığı sıfırın üzerine çıktı ve güneş açtı.

İşte şehirden kar manzaraları:

Bağdat, Irak, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:33 
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