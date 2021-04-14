Hurma bu sene daha kaliteli ve ucuz - Son Dakika

Ramazan ayının gelmesiyle tezgahları süsleyen hurmaların, pandemi sebebi ile hac ve umre ibadetine az sayıda kişi gittiği için geçen seneye göre daha kaliteli ve ucuz olduğu, buna rağmen yeterli talebi görmediği belirtiliyor.

Ramazan ayı geldi, geleneksel olarak sofralarda gözler hurmayı arar oldu. Tezgahlar Orta Doğu'nun çeşitli ülkelerinden gelen hurmalarla doldu. Kudüs'ten, Tunus'a, İran'dan, Irak'a ve Medine'ye kadar ülke ve şehirden yerden gelen hurmalar alıcılar için sergilenirken, satıcı bu seneki taleplerden memnun değil. Pandemi nedeniyle insanlar hacca gidemeyince ithal hurmaların daha da kaliteli olmasına rağmen bu sene fiyatlar düştüğü, talep ise azaldığı belirtiliyor.

"İyi mal, düşük fiyat, talep yok"

Geçen sene daha az kaliteli hurmaları daha yüksek fiyattan satabildiklerini ve talebin de gayet iyi olduğunu söyleyen hurma satıcısı İzzet Demirkaya, bu seneki satışların kendilerini mutlu etmediğini aktardı. Demirkaya, "Hiç yoğunluk yok, bu sene talep yok. İnsanlar hacca gitmediği için mallarımız çok güzel, ancak satamıyoruz. Geçen sene kilosu 18 TL olan hurmayı bu sene 15 TL'den veriyoruz yine talep yok. Hurmalar arasında yöre farkına göre fiyat da değişiyor. Kudüs'ten, İran'dan, Irak'tan, Tunus'tan ve Medine'den toplamda 8 çeşit hurma getirtiyorum. İran malı yumuşak lokum gibi, Irak'tan gelenin şeker oranı azdır, diyettir, Tunus malının mayhoş bir tadı vardır ve Ramazan'a özeldir başka zaman gelmez. Diğer hepsi Medine'den geliyor. Genelde bu kadar özelliğe rağmen en ucuza talep var. Geçen seneye göre hem daha iyi mal hem de fiyat düşük ama talep yok" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR