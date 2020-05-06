Hurma fiyatları yüzde 15 arttı - Son Dakika

Hurma fiyatları yüzde 15 arttı

GAZİANTEP - Korona virüsü önlemleri kapsamında sınırların kapalı olması ithal hurma fiyatlarını yüzde 15 arttırdı.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü Türkiye'de de etkisini gösteriyor. Korona virüsü önlemeleri kapsamında kapalı olan sınırlardan dolayı ithalatın azalması ürünlerin fiyatlarına da yansıdı. Genelde ramazan ayında vatandaşlar orucunu hurmayla açıyor. Bu sene fiyatlar yüzde 15 arttı. Fiyatlar 4 TL'den 100 TL'ye kadar çıkıyor.

Hurma satıcısı Yücel Söyler bu sene fiyatların geçen seneye göre yüzde 15 arttığını belirterek, "Bu sene fiyatlar geçen seneye göre yüzde 15 arttı. Sebebi ise virüstür. Bütün sınırlar kapalı olduğu için ürün bulmakta zorlanıyoruz. Bulduğumuzda fiyatı yüksek oluyor. Fiyatlar 40 TL'den 100 TL'ye kadar çıkıyor. Satışlarımız diğer ramazanlara göre durgun bu sene" diye konuştu.