Son Dakika Haberleri: Hurma Hırsızı, Paketleme Yaptığı Kişiyle Suçüstü Yakalandı

Hurma Hırsızı, Paketleme Yaptığı Kişiyle Suçüstü Yakalandı

26 dakika önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, satıcı B.E.'den aldığı 350 bin TL değerindeki 19 ton hurmayı İstanbul'daki alıcıya götürmeyip, kayıplara karışan İ.E.K. (26) ile ürünleri beraber paketlediği M.Y., polis ekiplerince yakalandı.

Hurma Hırsızı, Paketleme Yaptığı Kişiyle Suçüstü Yakalandı, System.String[]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, satıcı B.E.'den aldığı 350 bin TL değerindeki 19 ton hurmayı İstanbul'daki alıcıya götürmeyip, kayıplara karışan İ.E.K. (26) ile ürünleri beraber paketlediği M.Y., polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 21 Ocak'ta, Hacı Osman Mahallesi'nde meydana geldi. Hurma satan Suriyeli B.E.'ye ait toptancıdan yaklaşık 350 bin TL değerinde 19 ton ürünü İstanbul'daki alıcıya götürmek için kamyona yükleyen vatandaşı İ.E.K., kayıplara karıştı. Hurmaların alıcıya ulaşmadığı öğrenen B.E., polise başvurdu. Bunun üzerine polis ekipleri, hurmanın yüklendiği kamyonun plakasından yola çıkarak, araştırma başlattı. Yapılan MOBESE ve PTS incelemelerinde, kamyonun, İstanbul Esenyurt'taki depoya götürüldüğü belirlendi. Harekete geçen polis ekipleri, gece saatlerinde depoya baskın düzenledi. Operasyonda İ.E.K. ile hurmaları sattığı ve birlikte paketleyerek, satışa hazırladığı M.Y. gözaltına alındı. Emniyete getirilen M.Y., ifadesi alındıktan sonra cumhuriyet savcılığının talimatıyla serbest bırakılırken, İ.E.K. ise adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:43 Kaynak: DHA

Polis, İstanbul, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yaşlı Adam, 20 Saat Süren Arama Sonucu Baygın Halde Bulundu Terminale Otobüsle Gönderilen Koliden El Bombası Çıktı

Çayı Geciken İmamoğlu'ndan İlçe Başkanına Güldüren Soru: Ocağa Borcunuz Mu Var? Aileler Birbirine Girdi: 2 Ölü, 3 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 18:09:29. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hurma Hırsızı, Paketleme Yaptığı Kişiyle Suçüstü Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]