Hurma kutularında 50 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Hurma kutularında 50 kilogram eroin ele geçirildi

30.10.2020 11:04

Hurma kutularında 50 kilogram eroin ele geçirildi Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Esendere Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda hurma kutuları içerisine gizlenmiş 50 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.

Hurma kutularında 50 kilogram eroin ele geçirildi

HAKKARİ - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Esendere Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda hurma kutuları içerisine gizlenmiş 50 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce gümrük kapısına gelecek araçlar uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde risk analizine tabi tutuldu. İran'dan Türkiye'ye gelecek hurma yüklü bir tır riskli olarak değerlendirildi. Tırın gümrük kapısına gelişinin ardından harekete geçen Gümrük Muhafaza ekipleri, tırı x-ray taramasına sevk etti. X-ray taramasında tırın yasal yükü içerisinde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bu noktadan sonra tır arama hangarına alınarak yükü boşaltıldı. Narkotik dedektör köpeklerle de aranan tırda köpeklerin hurma kutularına tepki vermesi üzerine kutular açılarak arandı. Yapılan aramada hurma kutularının iki bölüme ayrıldığı, üstteki bölüme şeffaf hurma paketleri konulduğu ancak kutuların altında oluşturulan kapalı bölmeye uyuşturucu paketleri gizlendiği tespit edildi. Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkati ve özenli çalışması neticesinde hurma kutularının içerisinde 115 paket içerisinde piyasa değeri 25 milyon lira olan toplam 50 kilo 150 gram eroin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alınarak, araca el konuldu. Yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

Hurma kutularında 50 kilogram eroin ele geçirildi
Hurma kutularında 50 kilogram eroin ele geçirildi
Hurma kutularında 50 kilogram eroin ele geçirildi
Hurma kutularında 50 kilogram eroin ele geçirildi
Hurma kutularında 50 kilogram eroin ele geçirildi
Hurma kutularında 50 kilogram eroin ele geçirildi
Hurma kutularında 50 kilogram eroin ele geçirildi
Hurma kutularında 50 kilogram eroin ele geçirildi

Ticaret, Eroin, Hurma, TIR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hurma kutularında 50 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor Son Dakika! Mesut Yılmaz'ın vefatıyla ilgili hastaneden ilk açıklama: Yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu Dolar 8,34 ile rekor tazeledi Fransa'yı kana bulayan Tunuslu mültecinin ilk görüntüsü ortaya çıktı Azerbaycan, 25 sivilin öldüğü Berde'nin intikamını alıyor: Sivilleri vuran 'Smerç' SİHA'larla imha edildi Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti Aşk yaşadıkları konuşulan Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan aynı eve girerken yakalandı 11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı
Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden başsağlığı mesajı yağıyor Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden başsağlığı mesajı yağıyor         
11:04
Barcelona başkan adayı Victor Font, takımın başına Guardiola'yı getirip Messi'yi ikna edecek formülü buldu Barcelona başkan adayı Victor Font, takımın başına Guardiola'yı getirip Messi'yi ikna edecek formülü buldu         
10:48
Son Dakika! Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! Kıdemli albay öldürüldü Son Dakika! Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! Kıdemli albay öldürüldü         
10:33
Son Dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Son Dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti         
09:56
Prof. Dr. Ceyhan: Önceden neredeyse hiç görülmeyen çocuk vaka sayıları toplumda oldukça arttı Prof. Dr. Ceyhan: Önceden neredeyse hiç görülmeyen çocuk vaka sayıları toplumda oldukça arttı         
09:45
Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı         
09:23
Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu         
07:45
Scarlett Johansson, komedyen Colin Jost ile evlendi Scarlett Johansson, komedyen Colin Jost ile evlendi         
03:27
Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor         
21:15
Selçuk Bayraktar'dan yerli üretim uçak motoruna ilişkin heyecanlandıran paylaşım: Dünyanın en iyisi Selçuk Bayraktar'dan yerli üretim uçak motoruna ilişkin heyecanlandıran paylaşım: Dünyanın en iyisi         
21:03
Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor         
20:00
Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici         
18:37
Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı         
18:07
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı         
17:17
Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım         
15:39
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 11:30:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hurma kutularında 50 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei