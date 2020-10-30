Hurma kutularında 50 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Tırın gümrük kapısına gelişiyle harekete geçen gümrük muhafaza ekipleri, aracı x-ray taramasına sevk etti ve şüpheli yoğunluğa rastlandı.

İran 'dan Türkiye 'ye gelecek hurma yüklü bir tır da riskli olarak değerlendirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gümrük muhafaza ekiplerince Esendere Gümrük Kapısı'nda araçlar, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları çerçevesinde risk analizine tabi tutuldu.

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