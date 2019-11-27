Son Dakika Haberleri: Hurma Mahallesi'nde 17'nci park hizmete açıldı
Son Dakika Güncel Hurma Mahallesi'nde 17'nci park hizmete açıldı - Son Dakika

Hurma Mahallesi'nde 17'nci park hizmete açıldı

6 saat önce

Konyaaltı Belediyesi, Hurma Mahallesi'nde 257-258 Sokak kesişiminde yapımına başlanılan parkı kısa süre içinde tamamlayıp bölge halkının hizmetine açtı.

Hurma Mahallesi'nde 17'nci park hizmete açıldı, System.String[]

Konyaaltı Belediyesi, Hurma Mahallesi'nde 257-258 Sokak kesişiminde yapımına başlanılan parkı kısa süre içinde tamamlayıp bölge halkının hizmetine açtı.


Konyaaltı Belediyesi, Hurma Mahallesi 257-258 Sokak kesişiminde yer alan bin 710 metrekare alan üzerinde yeni park çalışmasını tamamladı. Geçtiğimiz günlerde başlatılan çalışmaları kısa süre içinde tamamlayan Konyaaltı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bölge halkına son derece modern bir park daha kazandırdı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Hurma Mahallesi'ne 17'nci parkın yapım çalışmalarını tamamladıklarını ve hizmete açtıklarını söyledi.


Konyaaltı Belediyesi olarak bölge sakinlerinin sağlıklı bir yaşam sürdürebilecekleri, doğayla bütünleşik bir kent oluşturmanın gayreti içinde olduklarını kaydeden Başkan Semih Esen, "Park içerisinde vatandaşların spor yapabilmeleri için sokak tipi fitness spor aletleri yer almakta. Çocuklarımızın güvenliği için oyun grubu alanının zemini kauçuk malzemeyle kapladık. Çevresini ise çit ile çevirdik. Park içerisine engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun olarak da ikaz-takip karoları yerleştirdik. Bölgeye uygun çeşitli bitki türleri ile zenginleştirilen parkın bölge halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANTALYA

Konyaaltı Belediyesi, Semih Esen, Konyaaltı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:52 Kaynak: İHA
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