Hurma ve kağıda emdirilen uyuşturucuyu sattıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Gözaltına alınan Ü.A. ve D.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Antalya 'da hurma ve kağıda emdirdikleri uyuşturucuyu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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