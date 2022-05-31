Hurmacı çiftine karşılıklı 'yaralama'dan 1 yıl 6 ay hapis talebi

FUTBOLCU Özer Hurmacı ve aralarındaki boşanma davası süren eşi Mihriban Hurmacı aralarındaki "darp" davasında hakim karşısına çıktı. Özer Hurmacı, "Karşı taraf başından beri beni yeterince karaladı. Mağdur olan benim" derken; Mihriban Hurmacı, "Kadın olarak bu manzarayı hayatım boyunca unutmayacağım. Çocuklarımın gözü önünde oldu" dedi. Duruşma savcısı, her iki taraf için "Eşe karşı basit yaralama" suçundan 1 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep etti. Tarafların mütalaaya karşı süre talep etmesi üzerine duruşma ertelendi.

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, karşılıklı şikayetçi oldukları için "müşteki-sanık" sıfatı bulunan Mihriban Hurmacı ve Özer Hurmacı avukatlarıyla katıldılar. Özer Hurmacı kimlik sorgusunda, 3 çocuklu olduğunu ve boşanma arifesinde olduğunu belirterek "17 sene futbol oynadım. Evim var. Yine bana ait, eşimin yaşadığı ev var. 5 tane gayrimenkulum var" dedi. Mihriban Hurmacı ise "Ev bana ait" diyerek itirazda bulundu. Mihriban Hurmacı ise çalışmadığını belirterek "Anneyim ben çalışmıyorum. Kendi evimde oturuyorum. Aylık gelirim yok" diye konuştu.

"ÜÇ TANE ÇOCUĞUMUN ANNESİNİN CEZA ALMASINI İSTEMEM"

Daha sonra ifadesi sorulan Özer Hurmacı, "Üç tane çocuğumun annesinin tabii ceza almasını istemem. Mihriban hanım telefonumu görüp kıskançlık krizine girdi. Küfretti, tokat attı. Parmağımı ısırdı dikiş atıldı. Çok konuşmak istemiyorum çünkü basına çıkıyor hemen. Daha önce anlattığım gibi oldu. Üç tane çocuğum büyüyünce bunları okuyacak okumalarını istemiyorum. Sadece kendimi savundum. Kesinlikle darbetmedim. Onu kendimden uzaklaştırırken telefon yüzüne geldi" şeklinde konuştu. Avukatı Esennur Ezgi de "Müvekkilimin parmağında üç dikişi var suçlamaları kabul etmiyoruz. Beraatini istiyoruz" dedi.

"TELEFONLA YÜZÜME VURDU"Mihriban Hurmacı ise ifadesinde, "O gün telefon ekranına başka kadından mesajlar düştü. Telefonu açtım ve yanına gittim. Bunu açıkla dedim. Beni aldattığı ortada 'Sen kimsin' deyip küfretti. Beni itti telefonla yüzüme vurmaya başladı. Her yanım kanadı. Bana 'Zombiye benziyorsun git yüzünü yıka' dedi. Ben çığlık atınca eliyle ağzımı kapattı. Beni sıkı tuttu bağırdığım için. Çocukları görünce bıraktı. Telefonu alıp tuvalete kaçtı. Ben de jandarmaya gittim" dedi. Özer Hurmacı'yı tehdit etmediğini belirten Mihriban Hurmacı, "Özer Hurmacı'daki yaralanmaları hatırlamıyorum" dedi. Özer Hurmacı'nın bu ifadelere gülmesi üzerine hakim duruşma düzenini bozmaması uyarısında bulundu.Mihriban Hurmacı'nın avukatı Serkan Toper de kadına şiddet konusunda çok talihsiz bir süreç yaşandığını belirterek Mihriban Hurmacı'nın dayak yedikten sonra sosyal medya hesabından paylaştığı kanlı fotoğraflarını elinde tutarak "Aldatılan sonra şiddete maruz kalan, tek başına yaşayan bir kadından bahsediyoruz. Müvekkilim hakaret ve tehditte bulunmamıştır. Darbeye maruz kalmıştır. Özer Hurmacı'nın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADIDuruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Mihriban Hurmacı'nın "hakaret" ve "tehdit" suçundan, Özer Hurmacı'nın ise "tehdit" suçundan delil yetersizliğinden beraatini talep etti. Savcı, tarafların "Eşe karşı basit yaralama" suçundan ise 6'şar aydan 1 yıl 6'şar aya kadar hapislerini talep etti.

"OLAYI DRAMATİZE ETMEYE ÇALIŞIYOR"Mütalaa üzerine söz verilen Özer Hurmacı, "Karşı taraf olayı dramatize etmeye çalışıyor. Karşı taraf başından beri beni yeterince karaladı. Mağdur olan benim. Ceza almasını istemem ama durum böyle maalesef" dedi.

"KADIN OLARAK BU MANZARAYI HAYATIM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM"Mihriban Hurmacı ise "Kadın olarak bu manzarayı hayatım boyunca unutmayacağım çocuklarımın gözü önünde oldu. Üstü başı beyaz elbisesi kan oldu. Yaşadığım olay tıbbi raporlara göre basit olabilir, ama bana göre basit değil. Bende travma oldu. Aylarca psikoloğa gittim. Cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Taraf avukatları mütalaaya karşı süre talep etti. Mahkeme, taraf avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.

"ABARTILI, DRAMATİZE EDİLEN BİR OLAY VAR"Duruşma çıkışında basın mensuplarının soruları üzerine Özer Hurmacı, "Bu tarz durumlar hoş değil. Maalesef böyle bir abartılı, dramatize edilen bir olay var. Söylenecek bir şey yok. Tabii çocuklarımın annesinin de ceza almasını istemem. O yüzden de çocuklarımı düşünerekten konuşmak istemiyorum, çünkü büyüyünce bunu okuyacaklar. Ben onlara sadece sevgiyi, saygıyı, hayatta doğru olmayı öğretmeye çalışan bir babayım. O yüzden böyle de devam edeceğim" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Mihriban Hurmacı, eşi Özer Hurmacı'nın cep telefonunda gördüğü kadın fotoğrafları ve mesajlar yüzünden aralarında tartışma çıktığını, tartışma sonrasında eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, birbirlerinden karşılıklı şikayetçi olan Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı "müşteki-şüpheli" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, taraflar arasında 3 Şubat akşamı geç saatlerde kıskançık nedeniyle aralarında tartışma çıktığı, Özer Hurmacı'nın "Seni gebertirim" diyerek tehditte bulunduğu, Mihriban Hurmacı'nın da küfür edip "Seni bitireceğim" diyerek hakaret ve tehditte bulunduğu belirtildi. Tarafların birbirlerini karşılıklı olarak tekme, tokat ve yumruklarla hafif nitelikte yaraladıkları kaydedildi. İddianamede, Mihriban Hurmacı'nın "Eşe karşı basit yaralama", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 1 yıl 3 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Özer Hurmacı hakkında ise "Eşe karşı basit yaralama" ve "Tehdit" suçundan 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapis istendi.