Son Dakika Haberleri: Hurman Çayı'nda Mahsur Kalan Koyunu Öğretmen Kurtardı

Hurman Çayı'nda Mahsur Kalan Koyunu Öğretmen Kurtardı

11 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesindeki Hurman Çayı'nda mahsur kalan koyun, suya giren öğretmen Ali Kürtül tarafından kurtarıldı.

Hurman Çayı'nda Mahsur Kalan Koyunu Öğretmen Kurtardı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesindeki Hurman Çayı'nda mahsur kalan koyun, suya giren öğretmen Ali Kürtül tarafından kurtarıldı.

Olay, Afşin'e bağlı Tanır Mahallesi'nde meydana geldi. Pikniğe giden öğretmen Ali Kürtül, iddiaya göre, koyun sesi duydu. Sesi takip eden Kürtül, Hurman Çayı'nda koyun gördü. Hızla akan çayın kenarına kadar gelen; ancak kayalıklardan çıkamayan koyunu kurtarmak için Ali Kürtül, suya girdi. Buz gibi suda kurtarılmayı bekleyen koyunu kucağına alıp, kenara çıkaran Kürtül, çağırdığı mahalle sakinlerine teslim etti. Sırılsıklam olan Ali Kürtül, "Sanırım 1- 2 gün burada kalmış; çünkü çok bitkin ve ayakta duracak hali yoktu. Ben de koyunu bu durumda görünce hemen suya girip, kucağıma alıp çıkardım daha sonra da mahalleliye teslim ettim" dedi.

- Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:38 Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Afşin, Kürtül, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den Seçim Açıklaması: İtirazları YSK Karara Bağlayacak Fazıl Say'dan Binali Yıldırım'ın Afişlerine Tepki: İstanbul Halkına Haksızlık Değil mi? Swinger Çetesinden Akılalmaz Yöntem! Ağına Düşürdüklerini HD Kamerayla Kaydetmişler Erdoğan, Sinyali Vermişti! Belediyelere Başkanlık Sistemi Ayarı Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 13:49:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hurman Çayı'nda Mahsur Kalan Koyunu Öğretmen Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]