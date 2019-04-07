Hurman Çayı'nda Mahsur Kalan Koyunu Öğretmen Kurtardı
11 dakika önce
KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesindeki Hurman Çayı'nda mahsur kalan koyun, suya giren öğretmen Ali Kürtül tarafından kurtarıldı.
KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin
ilçesindeki Hurman Çayı'nda mahsur kalan koyun, suya giren öğretmen Ali Kürtül
tarafından kurtarıldı.
Olay, Afşin'e bağlı Tanır
Mahallesi'nde meydana geldi. Pikniğe giden öğretmen Ali Kürtül, iddiaya göre, koyun sesi duydu. Sesi takip eden Kürtül, Hurman Çayı'nda koyun gördü. Hızla akan çayın kenarına kadar gelen; ancak kayalıklardan çıkamayan koyunu kurtarmak için Ali Kürtül, suya girdi. Buz gibi suda kurtarılmayı bekleyen koyunu kucağına alıp, kenara çıkaran Kürtül, çağırdığı mahalle sakinlerine teslim etti. Sırılsıklam olan Ali Kürtül, "Sanırım 1- 2 gün burada kalmış; çünkü çok bitkin ve ayakta duracak hali yoktu. Ben de koyunu bu durumda görünce hemen suya girip, kucağıma alıp çıkardım daha sonra da mahalleliye teslim ettim" dedi.
- Kahramanmaraş
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:38 Kaynak: DHA
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