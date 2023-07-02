Hurman Çayı'nda toplu balık ölümleri yaşandı - Son Dakika
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Hurman Çayı'nda toplu balık ölümleri yaşandı

02.07.2023 23:12

Hurman Çayı'nda yaşanan toplu balık ölümleri vatandaşları endişelendirdi. Balıkların, termik santralden suya karışan zehirli madde nedeniyle öldüğü iddia edilirken, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı. Vatandaşlar, irili ufaklı çok sayıda balığın öldüğünü belirtirken, yetkililer ölü balıkların yenmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Hurman Çayı'nda toplu balık ölümleri yaşandı

KAHRAMANMARAŞ - Hurman Çayı'nda yaşanan toplu balık ölümleri vatandaşları endişelendirdi. Balıkların, termik santralden suya karışan zehirli madde nedeniyle öldüğü iddia edilirken, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Hurman Çayı'nın geçtiği Afşin'e bağlı İğdemlik, Kuşkayası mahalleleri ile Elbistan'a bağlı Karahüyük Mahallesi'nde, suyun yüzeyi ölü balıklarla kaplandı.

Karahüyük Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, toplu balık ölümlerini Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler bölgelerde incelemelerde bulunarak balık numuneleri aldı.

Sudan alınan örnekler de laboratuarda tahlil edilecek. Vatandaşlar ise, irili ufaklı çok sayıda balığın öldüğünü belirttiler.

Balık ölümlerinin Afşin Elbistan B Termik Santrali'nden suya karışan zehirli madde nedeniyle kaynaklandığını ileri süren vatandaşlar, "Hurman Çayına termik santralden zehirli bir madde karışmış. Suyun rengi bembeyaz. Balıklar ölmüş. Su, çok yağlı. Balıklar suyun dışına çıkmaya başladı" dediler.

Geçtiğimiz yıllarda da aynı şekilde balık ölümlerinin yaşandığını hatırlatan vatandaşlar,

"Zehirli bir madde Hurman Çayı'nda yaşayan tüm canlıları öldürdü. Afşin sınırlarındaki bölgelerde de aynı durum söz konusu. Suyun her tarafı ölü balıklarla dolu. Yazık günah. Daha önce de oldu bu olay. Sorumlusu kimse mutlaka cezasını çekmeli" ifadelerini kullandılar.

Yetkililer ise, ölü balıkların yenmemesi konusunda bölgedeki halkı uyardılar.

Kaynak: İHA
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Elbistan, Afşin, Güncel, Son Dakika

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