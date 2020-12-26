Hürmetçi Sazlığı'nın manda sütü, belediyenin kurduğu tesiste markalaştı - Son Dakika

Hürmetçi Sazlığı'nın manda sütü, belediyenin kurduğu tesiste markalaştı

26.12.2020 11:09
Hürmetçi Sazlığı'nın manda sütü, belediyenin kurduğu tesiste markalaştı, System.String[]

Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'nda yayılan ve sayıları 6 bin 500'i bulan mandaların sütü, bölgede kurulan tesiste işlenerek "Manda" markasıyla satışa sunuluyor.

Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'nda yayılan ve sayıları 6 bin 500'i bulan mandaların sütü, bölgede kurulan tesiste işlenerek "Manda" markasıyla satışa sunuluyor.

Erciyes Dağı'nın eteklerindeki Karpuzsekisi, Hürmetçi ve Dokuzpınar mahallelerinde yaşayan vatandaşların başlıca geçim kaynakları arasında manda yetiştiriciliği yer alıyor.

Hacılar Belediyesinin girişimleri, Kayseri Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle bölgede kurulan süt işleme tesisi, üreticinin ürününü markalaştırarak piyasaya sürüyor.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdağan, AA muhabirine, tesise belediye olarak 300 bin lira harcama yaptıklarını, devletinde 200 bin liralık ekipman desteği sağladığını belirtti.

Tesisin, kurumlar arasındaki uyumlu çalışmaya güzel bir örnek olduğunu vurgulayan Özdoğan, "Biz bu projeyi bölge halkına her türlü teknolojik imkanı götürüp, onların ürününü değerlendirmeleri ve ailelerine daha fazla vakit ayırabilmeleri için yaptık. Devletimiz de projeye destek verdi. Manda Yetiştiricileri Birliği de tesisi işletme işini sırtladı. Ortaya güzel bir işletme çıktı." diye konuştu.

"Manda" markasıyla çıkan ürünlere yoğun ilgi olduğunu belirten Özdoğan, şunları kaydetti:

"Şu anda ayda yaklaşık 15 ton süt işliyoruz. Tesisimizin kapasitesi ise aylık 60 ton. Sağlık ve hijyenik bir ortamda gıda kodeksine uygun şekilde üretim yapılıyor. Bu yörede yıllardır manda sütü üretiliyor. Bu yeni bir şey değil. Tesis kurulmadan önce insanlar evlerinde zor şartlarda ürünlerini işliyorlardı. Üreticiler ürünlerini satmak için bazı zorluklara giriyordu. Şimdi tesisimiz vatandaşın sütünü alıp, işleyip, markalı olarak tüketiciyle buluşturuyor. Bu, hem üreticinin pazarlama sorununu gideriyor hem de tüketicinin güvenilir ürün alabilmesine olanak sağlıyor."

Özdoğan, tesisin kurulumuyla ortaya çıkan markanın Hürmetçi Sazlığı'nın bilinirliğine ve tanınırlığına büyük katkı sağladığını sözlerine ekledi.

"Tesis yöre halkının ekonomisine ciddi katkı sağladı"

Tesis sorumlusu gıda teknikeri Esra Durgut ise 21 Temmuz'da açılan tesiste manda sütünden yoğurt, kaymak, tereyağı, salamura peynir gibi ürünler ürettiklerini, yakın zamanda bu yelpazenin daha da artacağını kaydetti.

Tesisin işleyişiyle ilgili de bilgiler veren Durgut, "Çiğ olarak toplanan manda sütüne 94 derecede pastörizasyon işlemi yapılıyor. Daha sonra el değmeden dolum yapılıyor. Farklı boyutlarda ambalajlarda katkı maddesi kullanılmadan sadece manda yoğurduyla mayalıyoruz. Son olarak da anlaşmalı marketlere talepler doğrultusunda gönderiliyor." ifadelerini kullandı.

Tüketiciye markalı ürünler kullanmaları yönünde uyarılarda bulunan Durgut, tesisin yöre halkının ev ekonomisine ciddi katkı sağladığını belirtti.

Erciyes, Kayseri, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hürmetçi Sazlığı'nın manda sütü, belediyenin kurduğu tesiste markalaştı - Son Dakika Ekonomi


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