Hürmetçi Sazlığı, yılkı atlarına ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan, yılkı atları ile göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Hürmetçi Sazlığı, fotoğrafçılara ve ziyaretçilere de deneyim sunuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, zengin faunistik yapısıyla yerleşim yerlerine yakın olmasına rağmen biyoçeşitliliğiyle öne çıkan sazlık, 129 kuş türünü barındırıyor.

Yılkı atlarının simgesi de olan Hürmetçi Sazlığı, yerel halkın başlıca geçim kaynakları arasında yer alan manda yetiştiriciliğiyle de dikkati çekiyor.

Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Hürmetçi Sazlığı, 2004 yılında "Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan" olarak ilan edilmişti.