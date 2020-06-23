Hürmetçi sazlığının misafirleri leylekler güzel görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Kayseri'de, her yıl yüzlerce kuşa ev sahipliği yapan Hürmetçi Sazlığı'nda mola veren leylekler güzel görüntüler oluşturdu.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Afrika'nın kuzey bölgelerinden Türkiye'ye gelen leylekler, uzun yolculuğun ardından Hürmetçi Sazlığı'nda mola veriyor.

Avrupa, Asya ve Afrika kuş göç yolu üzerinde bulunan sazlık, akbalıkçıl, küçük kuğu, suna, saz tavuğu, sakarmeke, saz delicesi, sığırcık, kırlangıç, ibibik, Avrupa arı kuşu, yalıçapkını ile saksağan gibi birçok kuş türünü barındırıyor.

Kuzey Afrika'dan gelen leylekler, Hürmetçi Sazlığı'nın sulak alanında besleniyor.