"Hürmetle, saygıyla ve özenle yaklaşmalıyız yaşlılarımıza" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Hürmetle, saygıyla ve özenle yaklaşmalıyız yaşlılarımıza' - Son Dakika

"Hürmetle, saygıyla ve özenle yaklaşmalıyız yaşlılarımıza"

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hürmetle, saygıyla ve özenle yaklaşmalıyız yaşlılarımıza. Hayatımızın tecrübe ve şefkat sütunlarıdır onlar.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hürmetle, saygıyla ve özenle yaklaşmalıyız yaşlılarımıza. Hayatımızın tecrübe ve şefkat sütunlarıdır onlar. Ailelerimizin abideleridir hepsi. Yaşlılarımızı korumak hayata hürmetin bir gereğidir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Türkiye'nin birçok yerinde yaşlılarla ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin açıklamada bulundu. Çelik, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hürmetle, saygıyla ve özenle yaklaşmalıyız yaşlılarımıza. Hayatımızın tecrübe ve şefkat sütunlarıdır onlar. Ailelerimizin abideleridir hepsi. Yaşlılarımızı korumak hayata hürmetin bir gereğidir. Yaşlılara saygı, hayata saygıdır. Allah hepsine sağlıklı ömürler nasip etsin. Bazı saygısızlar, yaşlılarımız için aldığımız tedbirleri incitici davranışlara dönüştürüyor. Yaşlılarımıza sanki virüs taşıyıcılarıymış gibi cahilce ve saygısızca davranışlar sergiliyorlar. Alınan tedbirlerin hepsi yüksek risk grubunda olduğu için yaşlılarımızı koruma amaçlıdır" ifadelerine yer verdi.

(İlker Turak/İHA)

Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:40 Kaynak: İHA

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