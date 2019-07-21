Hürmüz Boğazı krizi: Londra 'bütün seçenekler masada'; Tahran 'farklı senaryolara hazırız' dedi
54 dakika önce
İngiltere ve İran arasında yaşanan Hürmüz Boğazı tanker krizinde taraflar atacakları adımları masaya yatırıyor. Londra, İran'a karşı "bütün seçeneklerin görüşüldüğünü" duyururken, Tahran yönetimi 'farklı senaryolara hazırız" dedi.
İngiltere
ve İran
arasında yaşanan Hürmüz Boğazı tanker krizinde taraflar atacakları adımları masaya yatırıyor. Londra
, İran'a karşı "bütün seçeneklerin görüşüldüğünü" duyururken, Tahran
yönetimi 'farklı senaryolara hazırız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:52
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