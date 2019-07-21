Son Dakika Haberleri: Hürmüz Boğazı krizi: Londra 'bütün seçenekler masada'; Tahran 'farklı senaryolara hazırız' dedi
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Hürmüz Boğazı krizi: Londra 'bütün seçenekler masada'; Tahran 'farklı senaryolara hazırız' dedi

54 dakika önce

İngiltere ve İran arasında yaşanan Hürmüz Boğazı tanker krizinde taraflar atacakları adımları masaya yatırıyor. Londra, İran'a karşı "bütün seçeneklerin görüşüldüğünü" duyururken, Tahran yönetimi 'farklı senaryolara hazırız" dedi.

Hürmüz Boğazı krizi: Londra 'bütün seçenekler masada'; Tahran 'farklı senaryolara hazırız' dedi, System.String[]
İngiltere ve İran arasında yaşanan Hürmüz Boğazı tanker krizinde taraflar atacakları adımları masaya yatırıyor.

Londra, İran'a karşı "bütün seçeneklerin görüşüldüğünü" duyururken, Tahran yönetimi 'farklı senaryolara hazırız" dedi.
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Tahran, Londra, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:52 
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