Son Dakika Haberleri: Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar… İran hücumbotları, İngiliz firkateynini uzaklaştırdı
Son Dakika Güncel Haber

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar… İran hücumbotları, İngiliz firkateynini uzaklaştırdı

36 dakika önce

İran medyası, İngiliz ticaret gemisine eşlik eden ve İran karasularına giren bir İngiliz fırkateyninin İran Devrim Muhafızlarınca bölgeden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar… İran hücumbotları, İngiliz firkateynini uzaklaştırdı, System.String[]
İran medyası, İngiliz ticaret gemisine eşlik eden ve İran karasularına giren bir İngiliz fırkateyninin İran Devrim Muhafızlarınca bölgeden uzaklaştırıldığını duyurdu. Yaşanan anlara dair görüntü de birçok medya tarafından paylaşıldı.

Geminin Basra Körfezinin doğusunda, Hürmüz Boğazı'nın girişi yakınında Ebu Musa Adası çevresinde fark edildiğini ve İran Devrim Muhafızlarınca bölgeden uzaklaştırıldığı belirtildi. İran medyası, geminin İran hücumbotlarınca uzaklaştırıldığını vurgulayarak, o anlara ait olduğu belirtilen görüntüleri yayınladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------
İran medyasında yayınlanan görüntüler


İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ticaret Bakanlığı, galericilere iş yeri şartlarına uyum için ek süre tanıdı
Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar? İran hücumbotları, İngiliz firkateynini uzaklaştırdı Kemal Kılıçdaroğlu'dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye'nin sorunlarını gidereceğiz TRT'de Kaz Dağları için konuşan çocuğu susturan sunucudan açıklama: Evime göz yaşlarıyla döndüm

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 13:31:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar… İran hücumbotları, İngiliz firkateynini uzaklaştırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]