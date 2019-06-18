Son Dakika Haberleri: Hürmüz Boğazı'ndaki tanker saldırıları için İran'ı suçlayan Trump: Şimdilik önemsiz boyutta
Son Dakika Dünya Haber

Hürmüz Boğazı'ndaki tanker saldırıları için İran'ı suçlayan Trump: Şimdilik önemsiz boyutta

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Time dergisine verdiği röportajda İran'ın nükleer silah sahibi olmasının önüne geçmek için askeri önlemler alabileceğini söyledi ancak aynı adımı uluslararası petrol tedariğini korumak için atma konusunda benzer netlikte yanıt vermedi.

Hürmüz Boğazı'ndaki tanker saldırıları için İran'ı suçlayan Trump: Şimdilik önemsiz boyutta, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmasının önüne geçmek için askeri önlemler alabileceğini söyledi ancak aynı adımı uluslararası petrol tedariğini korumak için atma olasılığına ilişkin benzer netlikte yanıt vermedi.

"Nükleer silah konusu ise kesinlikle İran ile savaşa girerim" diyen Trump tanker ile yapılan petrol ve gaz tedariği içinse "O konudaki tavrımı şimdilik soru işareti olarak tutmayı tercih ediyorum" şeklinde konuştu ve saldırıların şimdilik önemsiz boyutta olduğunu belirtti.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:53 
Donald Trump, İran, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran'dan gelip Yüksekova'da ayda 3 bin 400 TL'ye çoban oldu Trump, röportaj sırasında öksüren kişiyi dışarı attırdı! Ürküten nükleer yarışı! Ateşlenmeye hazır 2 bin silah var ABD ile İran gerilimi tırmanıyor. Washington Orta Doğu'ya ek bin asker gönderme kararı aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 14:43:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hürmüz Boğazı'ndaki tanker saldırıları için İran'ı suçlayan Trump: Şimdilik önemsiz boyutta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]