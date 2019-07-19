Hürmüz'de İHA polemiği - Trump: 'düşürdük eminim', İran: 'İHA görevini başarıyla tamamladı'
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Basra Körfezi'nde ülkesine ait donanmanın İran insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünden emin olduğunu söyledi. Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan Trump, ABD'nin diğer provokasyonlara da cevap vermeye "hazır olduğunu" belirtti.
Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) Başkanı Donald Trump
, Basra Körfezi
'nde ülkesine ait donanmanın İran
insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünden "emin olduğunu" söyledi. Beyaz Saray
'da açıklamalarda bulunan Trump, ABD'nin diğer provokasyonlara da cevap vermeye "hazır olduğunu" belirtti.
İran ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda düşürdüğünü iddia ettiği İran'a ait İHA'nın bölgede çektiği görüntüleri paylaştı. Tahran
yönetimi İHA'nın düşürülmediğini ve görevini tamamlayarak üssüne geri döndüğünü açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:52
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