Son Dakika Haberleri: Hürmüz’den geçmek pahalanıyor!
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Hürmüz’den geçmek pahalanıyor!

1 saat önce

İran ile Umman sınırlarını ayıran Hürmüz Boğazı'nda mayıs ayından bu yana 6 tanker ve 1 Amerikan insansız hava aracı saldırıya uğradı.

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İran, Ekonomi
İran ile Umman sınırlarını ayıran Hürmüz Boğazı'nda mayıs ayından bu yana 6 tanker ve 1 Amerikan insansız hava aracı saldırıya uğradı. Bu durum Boğazı kullanan gemilerin sigorta bedelinde 10 kat artışa neden oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 05:07 
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