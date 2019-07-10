Hürmüz’den geçmek pahalanıyor!
1 saat önce
İran ile Umman sınırlarını ayıran Hürmüz Boğazı'nda mayıs ayından bu yana 6 tanker ve 1 Amerikan insansız hava aracı saldırıya uğradı.
İran Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 05:07
ile Umman sınırlarını ayıran Hürmüz Boğazı'nda mayıs ayından bu yana 6 tanker ve 1 Amerikan insansız hava aracı saldırıya uğradı. Bu durum Boğazı kullanan gemilerin sigorta bedelinde 10 kat artışa neden oldu.
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